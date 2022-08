«Noi economisti apprezziamo i bagarini: muovono le risorse in modo molto efficiente»

In un’intervista al Venerdì di Repubblica, l’economista Paul Oyer, docente alla Stanford School of Business, paragona gli sportivi di alto livello agli economisti.

« Nel prendere le decisioni che li portano a eccellere nelle loro specialità – come tirare un rigore a destra o a sinistra – applicano dei principi teorizzati dai grandi dell’economia . Nei mercati dove c’è molto in gioco – come il mondo dello sport professionistico – le persone imparano attraverso comportamenti ripetuti come valutare costi e benefici per ogni situazione di gioco, e prendere decisioni che gli economisti giudicherebbero ottimali».

Un’altra singolare concezione è quella che Oyer ha dei bagarini: li definisce preziosi per il mondo dello sport.

«Noi economisti li apprezziamo perché muovono in maniera efficiente le risorse. Il problema a monte è che per molti eventi sportivi – e ancora di più per i concerti – la domanda di biglietti è di molto superiore all’offerta, visto che stadi e arene hanno un numero fisso di posti. Creando un mercato secondario per i biglietti, i bagarini portano efficienza economica: rivendono i biglietti al prezzo più alto che le persone sono disposte a pagare, e questo fa sì che i biglietti vadano a coloro per i quali hanno più valore. Certo, questo non è un discorso di equità: ma in economia il criterio per stabilire quanto un bene abbia valore per me è quanto sono disposto a pagarlo. A mio avviso il danno che il bagarino porta a chi si trova a dover pagare di più per un biglietto, è minore del beneficio che il bagarino porta a chi vuole disfarsi di un biglietto o acquistarne uno a ridosso dell’evento, quando tutti gli altri sono già stati acquistati».