Mihajlovic: «Milan? Spero di finire la partita in undici, poi si gioca»

L’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan. Di seguito il resoconto di Calciomercato.com.

“Spero di finire la partita in undici, poi si gioca. Anche nell’ultima gara a San Siro contro il Milan abbiamo fatto molto bene. Sappiamo che ci metteranno in difficoltà ma anche noi potremo farlo. Ogni partita fa storia a sé, sono convinto che faremo una grande prestazione ma non so se questo ci basterà o no. Dobbiamo giocare per vincere. In 2 gare abbiamo preso 10 gialli e 2 rossi. Ci sono ammonizioni funzionali e disfunzionali nella gara. Disfunzionale è quando un giallo lo si prende senza senso. Anche io ero spesso indisciplinato, spesso cascavo nel tranello e mi innervosivo. Poi ho promesso a me stesso che non avrei fatto queste cose qua. Da quando ho 26/27 anni non cascavo più nelle provocazioni, rimanendo concentrato in quello che dovevo fare. So che non è facile, magari è più facile dirlo che farlo ma dobbiamo gestire la nostra emotività. Domani ci saranno 60.000 persone, dobbiamo rimanere calmi. Non si risolve nulla a parlare con l’arbitro, ma io ero il primo che per tanti anni non riusciva a contenersi. Dobbiamo usare la testa. Sono tutti disponibili, Aebischer e Lucumì sono disponibili, possono giocare come no”.