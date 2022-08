Mercato Napoli, per il prestito di Ndombele manca solo l’accordo per l’opzione di riscatto

A rivelarlo il Daily Mail: Secondo L’Equipe invece il calciatore e Spalletti avrebbero già discusso di come inserirlo in squadra

Tanguy Ndombele è sempre più vicino ad essere un calciatore del Napoli, secondo quanto riporta il Daily Mail, la formula sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto.

Dopo un prestito di sei mesi all’Olympique Lyonnais (14 partite), Tanguy Ndombele (25, sotto contratto fino al 2025) lascerà sicuramente di nuovamente il Tottenham, come aveva lasciato capire ad inizio estate Antonio Conte

«Il Mondiale si avvicina, e per questo molti giocatori vogliono giocare regolarmente. Ecco perché a volte è meglio che i giocatori e il club trovino una soluzione che funzioni per tutti. Avere giocatori infelici non ci fa bene. Non posso garantire a Tanguy Ndombele o Harry Winks un tempo di gioco regolare qui al Tottenham. Ma parliamo di bravi giocatori che vogliono giocare spesso e magari se lo meritano. Devi trovare un terreno comune per rendere tutti felici»