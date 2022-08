Corsport: l’ingaggio di Ndombele è di gran lunga oltre il tetto del Napoli

Il Napoli cerca un centrocampista, è su Ndombele. Ma, come scrive il Corriere dello Sport, la trattativa è ancora nella fase iniziale.

Tanguy Ndombele (25) è costato al Tottenham – appena tre anni – qualcosa come 70 milioni di euro: una fortuna finita a bordo campo, perché nella nuova gestione Paratici-Conte non c’è posto per il centrocampista francese. Il Napoli ha cominciato ad informarsi, certe operazioni, figlie di investimenti così massicci, hanno bisogno di lunghi dialoghi: il prestito modello-Anguissa sarebbe un percorso ipotizzabile, con partecipazione degli inglesi all’ingaggio, ovviamente di gran lunga oltre il tetto imposto di Adl. La fase perlustrativa ha bisogno di confronti che Giuntoli e Paratici, amici sin da quando erano giovani, si concedono. Ma la trattativa è ancora nella fase iniziale.