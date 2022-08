Marca e la nuova disciplina del Psg: Campos controlla anche i locali notturni frequentati dai giocatori

Marca scrive delle nuove regole instaurate nello spogliatoio del Psg. Al-Khelaifi vuole che il gruppo sia disciplinato, ci tiene al controllo, e la nomina del direttore sportivo Luis Campos va proprio in questa direzione. Si tratta di un tasto su cui ha battuto lo stesso tecnico, Christophe Galtier, nel giorno in cui è stato presentato ufficialmente alla stampa: occorre disciplina dentro e fuori dal campo.

“A Parigi stanno ancora cercando l’enorme quantità di milioni investiti in questi anni per alzare una volta per tutte la Champions League. Per questo la nuova strategia del club è quella di imporre una forte disciplina alla propria rosa. E come risultato di questo cambio di tono, il PSG ha assunto Luis Campos come nuovo direttore sportivo”.