Lukaku si è infortunato. Rischia di saltare il derby e l’esordio in Champions dell’Inter

Risentimento muscolare in allenamento per l’attaccante belga. Tra domani e dopodomani gli esami strumentali. Sicuramente out con la Cremonese

Piove sul bagnato in casa Inter. Dopo la sconfitta contro la Lazio di Sarri all’Olimpico, nell’allenamento di oggi si è fermato Romelu Lukaku. Il centravanti belga ha accusato un non meglio precisato risentimento muscolare alla coscia sinistra, che lo costringerà con ogni probabilità a saltare la sfida alla Cremonese di martedì ma che lo mette a rischio – così sostengono le principali fonti d’informazione – anche per il derby del 3 settembre, quando i nerazzurri incontreranno il Milan. Nei giorni successivi, peraltro, è previsto anche l’esordio dell’Inter in Champions, contro il Bayern Monaco.

Tra domani e dopodomani sono previsti gli esami strumentali per capire l’entità del problema. Scaldano i motori, intanto, Dzeko e Correa.