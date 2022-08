Lo Spezia ha ufficializzato l’arrivo di Dragowski. Meret ad ora resta al Napoli

L’arrivo del polacco stava per saltare a causa della mensilità di luglio, che la Fiorentina non voleva corrispondergli. Alla fine sarà lui a difendere la porta dei liguri

Stanotte, a un certo punto, è sembrato che l’arrivo di Dragowski a La Spezia potesse clamorosamente saltare e che i liguri potessero tornare su Alex Meret, per cui c’erano stati dei contatti la scorsa settimana. Il motivo? Alcuni irrisolti tra la Fiorentina e il portiere polacco in merito al pagamento della mensilità di luglio. Alla fine, gli intermediari hanno scongiurato il peggio: sarà lui il portiere dello Spezia, che ne ha formalizzato proprio in questi minuti l’acquisto. Alla Fiorentina spetterà il 50% della futura rivendita.

A questo punto, Meret perde anche ufficialmente un’altra pretendente. Probabilmente l’unica ad aver fatto un tentativo serio per acquistarlo. Il Napoli vorrebbe cederlo per prendere un altro portiere, ma ad ora le proposte per il portiere friulano latitano.