Gazzetta. Meret va allo Spezia in prestito. Prima rinnova con il Napoli

La Gazzetta scrive che Meret giocherà il prossimo anno nello Spezia, in prestito. Prima rinnoverà con il Napoli che sta per concludere l’ingaggio (in prestito) di Kepa dal Chelsea.

Sarà dunque Meret a sostituire Provedel nella porta dello Spezia per la prossima stagione. Dopo la lunga trattativa con la Fiorentina per Dragowski, il d.s. dei liguri Pecini ha virato sul portiere del Napoli che, prima pensa al rinnovo fino al 2024 col proprio club, e poi prenderà le valigie per dirigersi nel Golfo dei Poeti e raggiungere il tecnico Gotti per un prestito secco di un anno. Oggi dovrebbe essere la giornata decisiva per le firme a La Spezia, naturalmente, e anche per il via libera di Provedel alla Lazio.