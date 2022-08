Libero crea lo Scontent Team”, i migliori 11 calciatori indesiderati di questa stagione

Il capitano è Icardi, l’esubero per antonomasia. In porta c’è Navas che strizza così l’occhio al Napoli, che però non può garantire lo stipendio da 9 milioni a stagione

Libero prepara oggi la formazione degli undici indesiderati, ossia quei calciatori che non hanno un posto sicuro in squadra per la prossima stagione nei rispettivi club. Andando con ordine si parte dal portiere dello “Scontent Team” dove c’è Keylor Navas

retrocesso a panchinaro di lusso al Paris Saint Germain con l’arrivo di Galtier in panchina. Il costaricano vuole giocare e strizza così l’occhio al Napoli, che però non può garantire lo stipendio da 9 milioni a stagione. Tradotto: operazione fattibile soltanto se i francesi si fanno carico di almeno il 70% del salario. Difficile ma non impossibile. Situazione dunque da monitorare

Sulle corsie della difesa ci sono Reguilon (Tottenham) e Angelino (Lipsia), coppia centrale invece formata da Rugani (c’è la Samp in pressing per il prestito, ma serve un forte aiuto da parte della Juventus sugli emolumenti) e Acerbi.

In mezzo al campo spicca Leandro Paredes, affiancato da Bakayoko (ci pensa il suo mentore Gattuso al Valencia) e Rabiot (vicino al Man United). Davanti come esterni offensivi Depay ed El Shaarawy. Il capitano e bomber della formazione è Mauro Icardi L’esubero per antonomasia: pagato 58 milioni due anni fa e ora totalmente fuori dai programmi di Galtier, tanto che il Paris è disposto a prestarlo con metà ingaggio (10 milioni) pagato. Il Monza da tempo monitora la situazione e prepara l’assalto al goleador argentino. Una pista che può prendere quota e decollare negli ultimi giorni d’agosto. Quelli diventati celebri come i giorni del Condor. Galliani, infatti, è pronto ad entrare in azione e a sfruttare gli ottimi rapporti con Al Khelaifi per piazzare il colpaccio che potrebbe proiettare la squadra di Stroppa tra le candidate a un posto in Europa.