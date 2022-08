L’Equipe: spetta a Navas la decisione finale per il Napoli. I due club troverebbero un accordo

Il Psg non farà alcun tipo di pressione al portiere. Ieri Galtier ha avuto parole di profonda stima per lui: «Ha avuto richieste, non so se partirà»

L’Equipe scrive che Napoli e Psg non avrebbero difficoltà a trovare un accordo per il prestito di Keylor Navas. La decisione finale, però, spetta al portiere. Scrive il quotidiano sportivo francese che non ci sarà alcuna pressione da parte del club nei confronti del portiere del Costarica. Galtier ieri in conferenza ha avuto parole di profonda stima nei confronti di Navas.

«È difficile per lui. Lui è ancora molto competitivo, dobbiamo portargli molto rispetto per la sua carriera. Keylor non accetta di essere il numero due ed è normale per fortuna. So che ha avuto delle richieste ma non so se partirà».