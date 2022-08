L’Equipe: l’esperienza di Milik al Marsiglia non può che essere considerata un fallimento

Doveva essere una soluzione, per il club, invece il polacco si lascia alle spalle amarezza e frustrazione. Non era adatto né al gioco di Sampaoli né a quello di Tudor

Doveva essere la soluzione giusta, per il Marsiglia, invece lascerà il club “lasciandosi alle spalle amarezza e frustrazione”. Lo scrive L’Equipe, a proposito di Arkadiusz Milik, passato alla Juventus.

“In 18 mesi in Ligue 1, il numero 9 ha avuto un inizio molto promettente, un infortunio costoso, poi una complicata stagione 2021-22 dove non è mai riuscito a imporsi”.

Un’esperienza che “difficilmente può essere considerata come qualcosa di diverso da un fallimento”.

Il filo rosso dell’esperienza dell’attaccante al Marsiglia resterà il suo rapporto con Jorge Sampaoli, scrive il quotidiano francese:

“fedele al gioco di posizione, l’allenatore non ha mai deviato dalle sue idee di gioco per adattarle al suo giocatore. Una configurazione che ha messo in evidenza i difetti più che i punti di forza di Milik”.

Si salvano solo i primi sei mesi del 2021, con 9 gol in 15 partite di Ligue 1, poi, dopo l’infortunio al ginocchio che gli ha impedito di partecipare all’Europeo, Milik non ha più ritrovato la condizione. Mentre emergevano altri al posto suo. E così Milik è stato impiegato sempre meno, e la sua frustrazione è aumentata.

Con l’arrivo di Tudor le cose non sono cambiate. Nemmeno il gioco del nuovo tecnico si è rivelato adatto al profilo di Milik. “L’inizio dell’era Tudor avrà quindi segnato la fine della sua storia a Marsiglia”.

“Non adatto allo stile dei suoi due allenatori, l’ex Napoli non deve vergognarsi del suo record numerico a Marsiglia. Con 30 gol segnati in 55 partite in tutte le competizioni, Milik è semplicemente il marcatore più efficace tra coloro che sono rimasti al Marsiglia per almeno una stagione completa dal 2010. In totale, ha segnato un gol ogni 125 minuti. Solo Mario Balotelli può vantare una prestazione migliore ma l’italiano ha trascorso solo 6 mesi con i francesi”.