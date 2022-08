L’Equipe: Keylor Navas ha detto sì al Napoli (anche se lo ha fatto a malincuore)

L’Equipe non ha dubbi: Keylor Navas ha detto sì al Napoli.

Scrive l’edizione on line del quotidiano francese:

Probabilmente non è stata la decisione più facile della sua carriera, Keylor Navas l’ha presa a malincuore: ha accettato di andare al Napoli. Consapevole che il suo status di numero 2 a Parigi possa per lui diventare un handicap tre mesi prima del Mondiale in Qatar. Il portiere costaricano (35 anni, sotto contratto fino al 2024) si è rassegnato a lasciare il Psg.