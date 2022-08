L’agente di Milinkovic: «100 milioni sono troppi, la Lazio non ha vinto grandi trofei in Europa»

Kezman al CorSport: «A meno di miracoli resterà alla Lazio. Quest’estate nessun club è stato pronto a pagare quanto chiesto da Lotito».

Il Corriere dello Sport intervista Kezman, l’agente del centrocampista della Lazio, Milinkovic-Savic.

«Se non avverranno miracoli in questi ultimi tre giorni resterà alla Lazio. Fino a quando lo dirà il tempo. Quest’estate nessun club è stato pronto a pagare quanto chiesto da Lotito quindi penso che la situazione non cambierà».

E a gennaio?

«Nessuno lo sa. Tutto dipende dai Mondiali, tutto è possibile».

Tutto rimandato anche per l’eventuale rinnovo.

«Restano pochi giorni di mercato e non c’è tempo per discutere del contratto. Abbiamo molto tempo davanti, c’è il Mondiale. Il futuro sarà per i colloqui».

Kezman commenta il prezzo stabilito da Lotito per il suo giocatore: 100 milioni.

«Parlo spesso con Lotito, lui ci capisce, ma anche noi lo capiamo. A volte mi arrabbio per le sue decisioni. Ha investito, ha aiutato Sergej insieme a Tare e Inzaghi a diventare uno dei migliori. Decide per il suo club. Parlava di circa 100 milioni e se si guarda come gioca Sergej forse aveva ragione. Ma la Lazio non ha vinto grandi trofei in Europa quindi posso dire che 100 milioni sono troppi. Ripeto, lui è il capo. Il giocatore ha un contratto top, lo rispettiamo».