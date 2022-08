La Stampa: è la pirateria che uccide il calcio o i dilettanti che lo vendono a Dazn?

Su La Stampa Gigi Garanzini ci riconcilia col giornalismo scrivendo del nulla trasmesso da Dazn che incassa e non fa vedere nulla.

Ma sarà poi davvero la pirateria a uccidere il calcio, come da ieri l’altro Dazn si premura di informarci prima di ogni partita? O non saranno piuttosto i dilettanti allo sbaraglio, nella migliore delle ipotesi, che il calcio continuano a venderlo a Dazn? Di tutto era già successo, in questi anni. Stavolta di più. In un crescendo rossiniano di comunicati, ovviamente sui social: ci fosse mai uno che ci mette la faccia, o la voce per dire è saltato tutto, adesso speriamo bene. Macchè. Un tweet, o una di quelle robe lì. Siamo spiacenti. Si è verificato un errore. Riprova. Ad un certo punto, evidentemente alla disperazione, l’annuncio è stato: stiamo lavorando duramente. Mancava aggiungessero, è vero che avete pagato, ma tenete presente che è la vigilia di Ferragosto.