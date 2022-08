La sceneggiata di Jorginho (VIDEO)

Il centrocampista ex Napoli vorrebbe un’espulsione. Il mitico arbitro Oliver (sempre sia lodato) non se lo fila proprio. Tuchel in difficoltà

Southampton-Chelsea 2-1 alla fine del primo tempo. Con Jorginho che prova a dar vita a una sceneggiata d’autore: trasforma una pallonata in faccia in una granata in pieno volto. L’arbitro – Michael Oliver sempre sia lodato, gli juventini sanno perché – lo tratta come si fa alle feste dei bambini. Via via che c’è la torta. Oliver è l’arbitro dei fruttini, per chi non lo sapesse.

Il Southampton è in vantaggio 2-1 (in rimonta) sul Chelsea di Tuchel che sta incontrando non poche difficoltà e al momento è nono in classifica. Questo non è bene per il Napoli. Il tecnico ha meno peso specifico e dovrà subire il probabile arrivo di Cristiano Ronaldo che invece a noi farebbe vincere lo scudetto.