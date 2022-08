La mamma di Spalletti: «Il calcio non deve diventare una citrullata. Non voglio incontrare il tifoso coinvolto»

Com’è noto, tra Spalletti e un tifoso della Fiorentina c’è stato un alterco spiacevole durante la sfida tra il Napoli e la Viola al Franchi. Il tecnico azzurro ha denunciato l’atteggiamento di un tal Lorenzo Straccali, cinquantenne di Scandicci che di mestiere fa l’allenatore delle giovanili e che per tutta la partita ha insultato la madre di Spalletti. E proprio la mamma dell’allenatore del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Nazione.

«È stata una cosa brutta a prescindere – ha dichiarato – e non ho intenzione di incontrare eventualmente il tifoso coinvolto. Poco conta se abbiano offeso questa volta noi, non si fa. Il calcio deve restare un divertimento, non una citrullata»