La grande paura dell’Inter: che farà Zhang se il Psg offrirà 60 milioni per Skriniar?

Skriniar, l’Inter ha paura di perderlo. Basteranno i 20 milioni incassati dal Sassuolo per Pinamonti a scongiurare la partenza di Skriniar? Nessuno se la sente di mettere la mano sul fuoco. Ecco cosa scrive la Gazzetta:

Il tutto dentro a una cornice di eventi che sono possibili, ma non scontati, ovvero l’eventuale offerta che il Psg farebbe in extremis ai nerazzurri per portare a Parigi il centralone slovacco. Sarebbe comunque meno dei 70 milioni inizialmente richiesti dai nerazzurri e cambierebbe lo scenario del mercato interista ad agosto inoltrato. E in più rischierebbe di mettere Zhang in una situazione piuttosto scomoda: la decisione ultima, in fondo, toccherebbe a lui. E la domanda resta sempre la stessa: come si comporterà il club davanti a un assegno da 60 e passa milioni di euro?

A onor del vero, al momento tutto tace dalla Francia, ma in viale della Liberazione più di qualcuno pensa che sia solo uno stato di calma apparente. Al punto che i dirigenti già da mesi sfogliano la margherita e pensano a un ipotetico sostituto della roccia Milan, dallo svizzero Akanji in rotta col Borussia Dortmund al nuovo obiettivo Todibo, gioiellino francese del Nizza.