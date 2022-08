La buona notizia è che lunedì Simeone non potrà fare gol al Napoli

Nella sua carriera, il Cholito ha segnato quattro volte al Napoli: tre nella infausta partita di Firenze. Una col Verona. Quest’anno non potrà

Non sono pochi coloro i quali avrebbero qualcosa da ridire sulla programmazione del mercato del Napoli in entrata (che, attenzione, potrebbe anche essere finito oggi). Eppure c’è una enorme sottovalutazione del tempismo dell’operazione Petagna-Simeone, operazione che radiomercato dà praticamente per certa.

Lunedì prossimo, 15 agosto, il Napoli esordirà in campionato a Verona. E senza l’acquisto del Cholito, il Napoli se lo sarebbe trovato nuovamente come avversario. Non sarebbe stata una bella notizia se consideriamo i precedenti. Quando vede il Napoli, Simeone dà il meglio di sé. Resterà ahinoi scolpita per sempre la tripletta di Firenze quando il Napoli – in campo non in albergo – gettò l’opportunità di rimanere aggrappato alla Juventus nella lotta scudetto. Simeone segnò anche nel Napoli-Verona 1-1 della scora stagione. Non in quello famigerato che è la partita dei mille complotti dimenticati viste le lacrime versate a fiume per i calciatori andati via.

Se tutto andrà come sembra, lunedì Simeone entrerà nello stadio di Verona con la maglia del Napoli. E possiamo tirare un sospiro di sollievo.