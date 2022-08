Kjaer torna titolare in Serie A. Pioli: «Ha sofferto tanto, è un punto di riferimento per me»

Simon Kjaer torna titolare in Serie A quasi nove mesi dopo. Risale infatti ai primi giorni dello scorso dicembre l’intervento di ricostruzione del legamento crociato. Un infortunio gravissimo per un calciatore che era tra i leader del Milan, ma che è stato sostituito poi alla grande da Pierre Kalulu. Pioli ha commentato così, ai microfoni di Dazn, il ritorno nell’undici dell’ex Atalanta.

Simon ha sofferto tanto. È un punto di riferimento per me, sia per la qualità del calciatore che per lo spessore della persona. Siamo molto contenti che sia tornato. È chiaro che ha bisogno di minuti nelle gambe, di riacquisire ritmo.