James Rodriguez si offre al Valencia: «Ci andrei a piedi, ma arriverei tardi e chiuderebbe il mercato»

Il colombiano attualmente all’Al-Rayyan in diretta Twitch con El Chiringuito: «Se vogliono qualcuno che serva assist a Cavani io ci sono»

E così Gattuso, per una specie di scherzo del destino, potrebbe ritrovarsi ad allenare due oggetti del desiderio del tifo napoletano insieme, ma ora che è al Valencia. Dopo l’arrivo del Matador Cavani, infatti, alla squadra spagnola si offre il colombiano James Rodriguez, che attualmente guadagna una barca di soldi in Qatar, all’Al-Rayyan ma che vorrebbe riavvicinarsi alla sua famiglia. Lo fa lui stesso, pubblicamente, in diretta Twitch col noto giornalista Edu Aguirre del Chiringuito.

«Il Valencia? Fosse per me, ci andrei a piedi. Certo, se andassi a piedi arriverei tardi: poi chiude il mercato! (ride, ndr). Scherzi a parte, il Valencia è un gran club con una tifoseria spettacolare. Poi ora è arrivato anche Cavani. Beh, se vogliono qualcuno che serva assist a Cavani, allora io ci sono».

💣¡¡JAMES SUELTA LA BOMBA!!💣 🦇 “ME BAJARÍA EL SUELDO para JUGAR en el VALENCIA” ✅ “𝐘𝐄𝐄𝐄𝐄𝐒” 😉#ElValencianismoQuiereAJameshttps://t.co/D7dqcx1x2q pic.twitter.com/1freQa1oQS — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 31, 2022