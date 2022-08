Il Messaggero: a Gallipoli maxi-rissa tra romani e napoletani con spranghe e bastoni

Estate tranquilla a Gallipoli, come riportano le cronache del Messaggero. Maxi-rissa tra romani e napoletani all’indomani di un altro scontro tra napoletani e foggiani:

Maxi rissa tra giovanissimi, una ventina in tutto. Si sono fronteggiati con spranghe di ferro e bastoni, un gruppo di napoletani da una parte contro un altro composto da romani, poco prima delle cinque sul lungomare Galileo Galilei a Gallipoli. Bilancio: sette fermati, tutti romani, tra loro tre feriti, di cui un minorenne. In fuga i ragazzi napoletani, sulle loro tracce la polizia. Il fatto all’indomani di un’altra rissa tra napoletani e foggiani, dunque due episodi in due giorni, a riprova che a Gallipoli ormai la movida estiva è fuori controllo.

Appena il giorno prima, gli agenti di polizia avevano denunciato altri sette ragazzi (quattro foggiani, tra cui tre minori, e tre napoletani) a seguito di un’altra rissa scoppiata per futili motivi all’esterno di una discoteca e poi proseguita sotto l’abitazione dei pugliesi, con lancio di oggetti contundenti, tra cui coltelli, mestoli in acciaio, sedie, panchine e bidoncini della differenziata contro i napoletani. Uno dei partecipanti è stato poi costretto a ricorrere alle cure in ospedale per via di una frattura alla mandibola.