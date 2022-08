Il Giornale: l’ultima intervista a Garella. Non voleva parlare poi alla parola Napoli ebbe un sobbalzo

Il Giornale ospita un bell’articolo di Nino Materi su Garella e il mondo del calcio che lo aveva dimenticato. Materi ricorda l’intervista che Il Giornale gli fece (scrive “estorta”) per il suo 65esimo compleanno.

Racconta Materi che andarono a cercare di persona.

Quando sentì «Napoli» ebbe come un sobbalzo; alzò il testone, ornato dallo stesso taglio a caschetto dei tempi d’oro, regalandoci un sorriso inzuppato di malinconia. Come a dire: «Va bene, fammi pure qualche stupida domanda. Purché sia una cosa breve…». E invece finimmo col parlare per mezz’ora, tra tanti trionfali flashback (il mitico scudetto a Verona, gli eccezionali successi di Napoli, l’amicizia col giocatore più geniale del mondo) e altrettanti «momenti oscuri» seguiti all’addio al calcio.

Tantissime le frasi che ci tornano in mente, che nulla hanno a che fare con i luoghi comuni del «portiere che sapeva parare solo con i piedi»: caratteristica falsa, ma amplificata per ruffianeria nei riguardi di una battuta di Gianni Agnelli. La verità è che Garella è stato un portiere unico nel suo stile efficacemente «pragmatico», ma – soprattutto – è stato un galantuomo nello sport come nella vita. Non è un caso quindi che l’«ambiente del calcio» lo abbia emarginato. Versando, alla sua morte, lacrime di coccodrillo.