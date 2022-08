Il Giornale: all’Inter Inzaghi teme qualche uscita in extremis, il bilancio è in rosso di 140 milioni

Il Giornale fa il punto sull’Inter. Che non può ancora escludere qualche partenza. Scrive Franco Ordine:

Nel frattempo, come è stato spiegato dalle fonti interessate, il colloquio tra l’agente di Alexis Sanchez e il ds Ausilio non ha sortito l’effetto sperato e cioè di un accordo definitivo. (…) Il cileno godrà in questa stagione di uno stipendio da 9,3 milioni di euro netti. La richiesta di “buonuscita” è di 5 milioni tondi tondi, l’offerta sui 3 milioni, pari a quella riconosciuta a Vidal nel frattempo già partito per il Brasile.