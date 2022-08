Il funerale di Garella senza il Napoli, la Figc e gli altri club di A e B

Crosetti racconta su Repubblica l’ultimo saluto al portiere. Presenti i compagni del primo scudetto a Verona. Fanna: «Pensavamo di essere immortali»

Nanu Galderisi, Tricella, Volpati e Fanna, e poi Romano altre vecchie glorie sparse come il granata Cereser, l’ex doriano. I compagni del Verona dello scudetto, poi la gente comune, semplice. Come Claudio Garella. Ma al suo funerale, per l’ultimo saluto alla basilica della Gran Madre di Verona, non c’è insegna, stendardo o gonfalone del Napoli, niente dalla Figc e da nessun altro club di A o B, racconta Maurizio Crosetti per Repubblica. “Si fa in fretta a dimenticare”, scrive.

Un po’ da brividi il commento di Pierino Fanna: “Sono passati ormai 37 anni da quei giorni, e quando è mancato il nostro direttore sportivo Mascetti ci siamo chiesti, un po’ scherzando, chi sarebbe stato il primo giocatore tra noi ad andarsene: lo ha fatto Claudio, numero uno anche in questo, e dire che ormai pensavamo di essere immortali”.