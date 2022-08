Il braccio di Marc Marquez sta meglio, potrà allenarsi sulla moto

Oggi è stato sottoposto ad una visita di controllo. «Ha riacquistato ampia libertà di movimento e recuperato la muscolatura»

Il braccio di Marc Marquez sta meglio, in via di guarigione. Oggi il pilota Honda è stato sottoposto ad una visita medica, 12 settimane dopo l’ultima operazione al braccio destro. I medici che lo seguono, scrive Mundo Deportivo, sono rimasti soddisfatti del recupero dell’omero destro e gli hanno dato il via libera per passare alla fase successiva.

Marc potrà intensificare il suo allenamento, introducendo anche esercizi più vari. Inoltre potrà iniziare ad allenarsi su una moto.

Di seguito la valutazione che ha dato di Marquez il professor Sanchez Sotelo, il chirurgo che lo ha operato:

“Oggi ho avuto l’opportunità di valutare Marc Marquez per quanto riguarda il suo intervento chirurgico eseguito di recente presso la Mayo Clinic. Fortunatamente, Marc ha riacquistato un’ampia libertà di movimento e ha anche recuperato bene la muscolatura. Oggi è stato sottoposto a radiografie e una TAC che mostrano la completa unione ossea”.