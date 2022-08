I fischi (ingiusti) dell’Olimpico hanno scosso Felix Afena Gyan: il pupillo di Mou può andare alla Cremonese

Lo scrive il Corriere dello Sport. Per la Roma la cessione del ghanese, così come quella di Shomurodov, è essenziale per tesserare Belotti

Felix Afena Gyan alla Cremonese. In superamento le ultime resistenze del calciatore ghanese, che – scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, non era particolarmente convinto della proposta dei grigiorossi, né dell’idea stessa di lasciare la Roma. A convincerlo i fischi (ingenerosi, anzi ingiusti, scrive il Corriere) ricevuti da una parte della Curva Sud dell’Olimpico all’annuncio delle formazioni nell’ultima sfida di campionato, proprio contro la squadra di Alvini. I fischi hanno fatto il paio con gli insulti social (condannati fortemente da Mourinho) ricevuti dopo la notizia del suo coinvolgimento nell’infortunio capitato in allenamento a Wijnaldum.

Per ora non ci sono sviluppi definitivi. La Roma vorrebbe 8 -10 milioni, la stessa cifra chiesta alla Salernitana qualche settimana fa, la Cremonese ne ha offerti 3 più i bonus. La sintesi come sempre si troverà a metà strada, inserendo una percentuale sulla futura rivendita che verrà mantenuta dalla Roma. Questa operazione, a cascata, faciliterà anche la partenza di Shomurodov, in prestito senza vincoli al Bologna.

Le due cessioni, di Felix e Shomurodov, sono i «pezzi del mosaico» che permetteranno ai giallorossi di abbracciare Andrea Belotti, il prescelto per l’attacco della Roma. Il gallo ha già accettato 3 anni a 3 milioni netti a stagione, ma inizia ad avvertire la pressione di diversi club, tra cui il Nizza. Per ora, però, tiene fede alla parola data a Mou.