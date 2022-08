Gosens può lasciare l’Inter, trattativa in corso con il Bayer Leverkusen. Sky: «28 milioni sul piatto»

Lo riporta sia Sportitalia che Sos Fanta. L’esperienza del tedesco in nerazzurro potrebbe finire prima di iniziare. Inzaghi stasera gli preferirà ancora Darmian

Ore difficili per chi ha fatto finta di non vedere i problemi economici dell’Inter: dopo le parole di Galtier, che tengono aperta l’opzione Skriniar per il Psg, arriva la notizia di alcune manovre per l’uscita di Robin Gosens, col Bayer Leverkusen che avrebbe chiesto informazioni ai nerazzurri sull’esterno sinistro tedesco.

A riportare la notizia Gianluigi Longari di Sportitalia, che racconta di un sondaggio esplorativo.

#Inter sondaggio esplorativo del Bayer Leverkusen per Robin #Gosens. Da stabilire le volontà dei nerazzurri rispetto al tedesco a poche ore dalla chiusura del mercato — Gianluigi Longari (@Glongari) August 30, 2022

Si spinge oltre SOS Fanta, nota piattaforma web dedicata al fantacalcio animata – tra gli altri – da Fabrizio Romano di Sky, che parla di una vera e propria trattativa in corso tra i due club, l’Inter e il Leverkusen. Sky, successivamente, tramite Gianluca Di Marzio, ha riferito di un’offerta di prestito oneroso (2 milioni di euro) con obbligo di riscatto fissato a 28: l’operazione, complessivamente, sarebbe da 30 milioni. Da verificare le volontà del club nerazzurro, ma intanto Robin, stasera, potrebbe accomodarsi in panchina (come d’altronde ha sempre fatto da quando è all’Inter) per far posto a Darmian. Era stato preso per sostituire Perisic ed aspettato nonostante i tanti infortuni, insomma, ma l’esperienza di Gosens in nerazzurro potrebbe finire ancora prima di iniziare.