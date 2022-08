Gazzetta: telenovela Raspasdori, il Sassuolo vuole 35 milioni

Il Napoli è arrivato a 28 milioni più 5 di bonus non facili da raggiungere. Carnevali invece 30 più 5 bonus agevoli. Piccoli passi ma con fiducia

Raspadori, la Gazzetta la definisce una telenovela. Il Napoli lo tratta insieme con Simeone.

Ieri ennesima puntata della telenovela con Carnevali che ha inviato una controproposta alla mail di mercoledì a firma Aurelio De Laurentiis con l’offerta di 28 milioni più 2 in caso qualificazione in Champions del Napoli per due volte nei prossimi cinque anni e 3 milioni legati alle prestazioni del calciatore. L’amministratore delegato del Sassuolo ha chiesto 30 milioni di base fissa più 5 di bonus “semplici” – decisamente più raggiungibili di quelli prospettati dal Napoli. Dunque, si va avanti a piccoli passi ma con fiducia.