Corsport: per Verona-Napoli Simeone sarà un giocatore di Spalletti

Al Verona tre milioni più dodici che scatteranno a determinate condizioni: prestito con diritto di riscatto che in alcuni casi diventa obbligo

Il Corriere dello Sport, con Antonio Giordano, fa il punto sulla trattativa Simeone che dovrebbe arrivare a Napoli prima di lunedì giorno di Verona-Napoli.

Quando Napoli-Verona comincerà, tra un soffio o poco più, Giovannino il «cholito» Simeone non avrà alcuna crisi di identità, nonostante debba sottoporsi (e giustamente, via) a questo tour annunciato: la sua maglia sarà azzurra.

Napoli e Verona hanno ricominciato a chiacchierare ieri, si sono finalmente scoperti allineati sulla stessa formula (prestito con diritto di riscatto, da trasformare in obbligatorio con la realizzazione di una serie di condizioni) e poi hanno stabilito l’aspetto più rilevante, il riconoscimento di danaro. I tre milioni che Adl riceverà dal Monza per Petagna, partito in serata, verranno ricollocati con un clic sul conto del Verona, al quale andranno eventualmente – gli altri 12 milioni di euro che tra un anno arriveranno dalla Brianza. Si chiama equilibrismo finanziario