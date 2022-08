Gazzetta: servono pazienza e diplomazia per Navas, si decide a fine mercato

Il Napoli abbassa a 20 il prezzo di Fabian e propone al portiere un triennale. a 5 milioni netti (che col decreto crescita sono 6 netti)

La Gazzetta dello sport fa il punto sulla trattativa per Keylor Navas. E spiega che occorre diplomazia, che non è il caso di accelerare ma serve aspettare che si arrivi in chiusura di mercato. Scrive Maurizio Nicita:

Bisogna attendere si arrivi vicino alla chiusura del mercato, per capire le reali intenzioni del club di Parigi e anche del giocatore, che a novembre ha un mondiale e arrivarci da riserva non è certo il massimo. Il Napoli potrebbe “scontare” il cartellino di Fabian a 20 milioni, se nel frattempo il Psg avrà lasciato libero (con lauta buonuscita) Navas. A quel punto Giuntoli proporrebbe un contratto di due o tre anni all’americano a 5 milioni netti (al lordo sarebbero poco più di 6, per via del Decreto crescita). Scenari, che per realizzarsi hanno bisogno di tempo, diplomazia ed esperienza per capire il momento in cui si potrà accelerare.