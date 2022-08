Gazzetta: se il Psg offrisse 80 milioni per Skriniar, l’Inter lo lascerebbe andare

Ieri il tecnico del Psg, Galtier, ha dichiarato in conferenza stampa che la trattativa tra Psg e Inter per Skriniar è difficile ma ancora in piedi. Tutto può succedere, ha detto l’allenatore. Oggi la Gazzetta dello Sport torna sull’argomento scrivendo di una forte irritazione del club nerazzurro per le parole del tecnico e fissando il prezzo al quale l’Inter lascerebbe partire il suo giocatore.

Il club nerazzurro, fortemente infastidito per l’ultima conferenza stampa del tecnico Galtier che ha espressamente palesato l’interesse francese per lo slovacco, è fermo all’ultima offerta presentata da Parigi di 50 milioni più 10 di bonus. In viale della Liberazione è in arrivo l’ennesimo rialzo: l’Inter si aspetta che la società francese presenti oggi una proposta partendo da 60 milioni, magari con l’aggiunta di bonus per avvicinare quota 70. Ma in ogni caso, non sarebbe questa un’offerta in grado di far vacillare Steven Zhang, che – va ricordato – ha fatto sapere non più tardi di due settimane fa di aver tolto lo slovacco dal mercato. Se invece il Psg toccasse altre vette, dagli 80 milioni in su, allora lo scenario potrebbe cambiare.