Gazzetta: Mendes ha cercato soluzione alternative per Osimhen ma l’entourage è rimasto freddo

Non si fidano di una trattativa-lampo con il rischio di soluzioni arrangiate. CR7 rischia seriamente di rimanere allo United da separato in casa

Anche la Gazzetta racconta di un raffreddamento che potrebbe essere definitivo della pista che avrebbe dovuto condurre Cristiano Ronaldo al Napoli. L’offerta per Osimhen non è arrivata e ora CR7 rischia di rimanere allo United da separato in casa con Ten Hag che non lo tiene in grande considerazione e la concorrenza anche di Antony per cui il club ha speso quasi 100 milioni (quelli destinati al nigeriano del Napoli).

Ieri, ora dopo ora, la pista italiana ha perso consistenza. Anche perché Mendes ha provato a trovare delle destinazione alternative per l’attaccante nigeriano. Ma il suo entourage ha mandato segnali di freddezza, non fidandosi di una trattativa-lampo: con il rischio di soluzioni arrangiate.