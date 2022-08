Gazzetta: Kvara ha personalità. Quando ha perso i dribbling, ha sempre rincorso l’avversario

Kvara ancora lui. Ne scrive anche la Gazzetta, con Maurizio Nicita.

Kvara ha mostrato personalità, perché quando ha perso i primi dribbling è andato a inseguire l’avversario per riprendersi il pallone. E senza paura ha cercato la conclusione, riuscendo a far gol addirittura di testa, che non è esattamente nelle sue caratteristiche. L’assist di prima con cui inventa un corridoio – di quelli visti solo da chi sa dare il “tu” al pallone – è di rara bellezza e qualità. È il tocco – quello per Zielinski – che decide la partita e gli consente un piccolo primato, non proprio banale. Nell’epoca De Laurentiis nessun acquisto aveva debuttato con gol e assist.