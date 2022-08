Gazzetta: «il Napoli futurista di Spalletti potrebbe sorprendere»

Nell’intervista al Campionato, sulla Gazzetta, si parla anche del Napoli.

Campionato, perdi tre amici: Koulibaly, Insigne, Mertens.

«Una ferita, non lo nego: un uomo di valori, una bandiera di talento, un bomber col sorriso. Forse però, per il Napoli, era il momento di uno strappo. Cambiare strada per interrompere la ripetitività delle ultime stagioni che non ha portato al titolo».