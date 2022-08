Garanzini: il primo gol di Kvara sarà alla Insigne ma il secondo è alla Thierry Henry

Su La Stampa Gigi Garanzini è ovviamente impazzito per Kvara abbreviativo di Kvaratskhelia.

Così a spanne ne sentiremo parlare a lungo. E allora portiamoci avanti e chiamiamolo da subito Kvara, perché suona bene e perché Kvaratskhelia è davvero troppo per lo spazio che occupa e il tempo che occorre a scriverlo. È un nazionale georgiano, ha 21 anni, è l’uomo nuovo del Napoli e forse del campionato. Ha tecnica, velocità, potenza, si muove sul campo con grande intelligenza, ha segnato il primo gol alla Insigne, un “destraggiro” da fuori area di rara bellezza, il secondo alla Henry – per esagerare un po’ – fintando il destro e aprendosi lo spazio per il sinistro all’angolo opposto. Maronna, si davano di gomito al San Paolo, lustrandosi gli occhi con lui, Kvara, e con un Napoli dal palleggio a tratti irresistibile.