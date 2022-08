Finisce la lunga avventura di Fabian al Napoli, lo spagnolo è in viaggio per Parigi

Lo attende il Psg. Si conclude una trattativa lunghissima, che ha riempito le cronache estive, un affare che si aggira intorno ai 23 milioni

Finisce la lunga avventura di Fabian Ruiz al Napoli. Lo spagnolo è in partenza per Parigi, sta per firmare un contratto con il Psg. Una trattativa lunghissima, che per molto tempo è stata collegata a quella che avrebbe dovuto portare Navas al Napoli e che ha fatto anche spazientire il diesse del club parigino, Campos, per la lungaggine dell’accordo. L’affare dovrebbe aggirarsi intorno ai 22-23 milioni di euro.