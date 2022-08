Due anni di Daspo ai due tifosi della Fiorentina che hanno aggredito Spalletti

L’uomo che ha provato a schiaffeggiarlo e l’altro (79 anni) che gli ha tirato la bottiglietta. Daspo di 3 anni a un napoletano fermato con un coltello di 16 centimetri

La Questura di Firenze ha emesso tre Daspo per Fiorentina-Napoli di domenica scorsa.

La Digos ha identificato l’uomo di 51 anni che ha avuto il diverbio domenica con Spalletti e ha anche provato a schiaffeggiarlo. Al momento non ci sono responsabilità penali a suo carico. L’uomo dovrà restare due anni lontano dagli stadi italiani e dell’Unione Europea. Il provvedimento nelle prossime ore verrà notificato all’interessato. Due ore prima e due ore dopo lo svolgimento degli incontri di calcio, non potrà inoltre accedere ai luoghi intorno agli impianti sportivi e a quelli dove transitano i tifosi, come stabilito dal Questore Maurizio Auriemma.

Stesso Daspo di due anni a un secondo tifoso della Fiorentina, quello responsabile del lancio della bottiglietta nei confronti di Spalletti mentre stavano discutendo col primo tifoso. L’uomo ha 79 anni ed è stato denunciato per il reato di lancio di oggetti in occasioni di manifestazioni sportive.

C’è un terzo Daspo, di tre anni, per un 38enne tifoso del Napoli sorpreso dalla Polizia prima della partita con addosso un fumogeno, nascosto negli slip e un coltello a serramanico di 16 centimetri all’interno dei pantaloni. L’uomo è stato subito denunciato. Rischia da uno a tre anni di carcere e una multa fino a 40.000 euro.