Disfatta Chelsea: ko 3-0 col Leeds, Koulibaly espulso

Partita senza storia, una papera del portiere e Kalidou in bambola con Aaronson e l’attacco del Leeds

Non c’è mai limite al peggio e il Chelsea di Tuchel lo dimostra prendendo anche il terzo gol dal Leeds e chiudendo con una sconfitta per 3-0.

Dopo la papera di Mendò su tiro di dello statunitense Aaronson e il raddoppia col colpo di testa di Rodrigo su calcio di punizione nel primo tempo, nella ripresa ci pensa Harrison James che serve al centro per l’inserimento di Rodrigo che ci mette l’interno destro e trova un non troppo intenzionale assist per lo stesso Harrison che gira in rete dall’area piccola.

Prestazione da dimenticare per Kalidou Koulibaly che si è reso protagonista negativo proprio in occasione del terzo gol al 69′ sul cross di James, mancando il colpo di testa.

All’85’ Koulibaly si fa espellere, dopo il secondo giallo per per una trattenuta su Greenwood.

Massimo Marianellla, telecronista di Sky Sport, ha così commentato la prestazione del centrale del Chelsea:

“Un disastro!”.