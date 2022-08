Ancora una papera del portiere coi piedi: tocca a Mendy, il Chelsea sotto 2-0 col Leeds (VIDEO)

Primo tempo da incubo per la squadra di Tuchel. Coinvolto anche Koulibaly, Aaronson lo ha fatto ammattire e lo ha costretto all’ammonizione

Ancora una papera del portiere coi piedi. Ormai non si contano più. Tocca a Mendy in Leeds-Chelsea che a fine primo tempo sono sul 2-0. Il primo gol lo firma il peperino statunitense Aaronson che prima fa ammattire Koulibaly costringendolo a una vistosa trattenuta dopo essere stato scavalcato come avviene nel calcio per strada. E poi segna l’1-0 ma in questo caso il protagonista è l’osannato portiere Mendy che su un retropassaggio cincischia, non rilancia subito, prova a dribblare Aaronson e finisce per farsi uccellare come nei cartoni animati. Ormai non si contano più gli errori dei portieri con i piedi, errori che costano gol alle proprie squadre.

Questo avviene al 33esimo e il vantaggio ci sta tutto per quel che si è visto in campo. Il Chelsea continua a non superare la metà campo e il Leeds raddoppia stavolta col colpo di testa di Rodrigo su calcio di punizione. Tuchel per fortuna è rimasto buono in panchina. Primo tempo: Leeds-Chelsea 2-0.

Forse si sta un po’ esagerando con i portieri e la loro “fiducia” nel giocare il pallone in ogni circostanza. Mendy, uno dei tanti… pic.twitter.com/0OkMkuv8Xw — Andrea (@CozzAndrea) August 21, 2022