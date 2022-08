De Ligt in versione attaccante contro il Gladbach. As: è diventato il jolly di Nagelsmann 

Contro il Gladbach, sabato, l’ex Juventus Matthijs de Ligt è stato impiegato in una veste insolita, quella di attaccante. E’ così che lo ha utilizzato l’allenatore del Bayern Monaco, Nagelsmann, tanto da indurre As a scrivere che de Ligt è ormai diventato il jolly del tecnico, la sua wild card.

Dopo il match, Nagelsmann ha spiegato la sua scelta:

“Matthijs è il miglior giocatore di testa della nostra rosa. Ci sono pochi giocatori in Europa che sono così forti in questo senso come lui. E in panchina non avevamo un finalizzatore più potente”.