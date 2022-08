CorSport: se il Napoli passa da Osimhen a Ronaldo non cambia un giocatore, cambia un mondo

Travolgente nelle prime due gare, a Firenze il Napoli non ha convinto. Kvara e Osimhen si sono spenti al primo ostacolo, facendo sorgere qualche piccolo dubbio

Il Corriere dello Sport dedica due pagine a questo inizio di campionato di Serie A. Tre partite sono poche per fare un bilancio, ma il momento è topico, visto che da ora in avanti si inizierà a giocare ogni tre giorni. In testa alla classifica ci sono sei squadre con 7 punti, l’Inter con 6, la Juventus e la Fiorentina con 5.

Il quotidiano sportivo si sofferma su tutte, compreso il Napoli.

“Sta vivendo le ore decisive della sua stagione. Se passa da Osimhen a Ronaldo non cambia un giocatore, cambia un mondo, il suo mondo. Travolgente nelle prime due gare, a Firenze non ha convinto pur partendo da posizioni molto vantaggiose: la Fiorentina che rientrava dal giovedì di coppa e il Napoli con un livello tecnico superiore. Ma quella superiorità non si è vista. I suoi punti di forza (Kvaratskhelia e Osimhen) si sono spenti al primo vero ostacolo, facendo sorgere qualche piccolo dubbio”.