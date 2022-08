Corsport: se arriva Raspadori, può saltare Simeone

Serve il centravanti per liberare Petagna e la priorità è l’attaccante del Sassuolo. I soldi accantonati per il Cholito, sarebbero destinati a un centrocampista

La trattativa infinita per Raspadori. Il Corriere dello Sport, con Antonio Giordano, scrive che il Napoli si spinge a 33 milioni. Ma soprattutto che lui e Simeone potrebbero essere alternativi.

Bisogna avere il centravanti per «liberare» Andrea Petagna, promesso al Monza l’altro giorno e con le valigie ormai pronte; e c’è pure da decidere cosa fare con Giovanni Simeone, quale tipo di procedura allestire con il Verona, su quali basi provare a chiuderla. (…) La priorità assoluta si chiama Giacomo Raspadori, è lui l’uomo che indirizza qualsiasi altra scelta persino quella del centrocampista.

Il Napoli non si è fermato, ha continuato a chiacchierare con il Verona per Simeone (27), che senza Raspadori arriverebbe (ma in prestito, 3, con diritto di riscatto) e che con il super-Jack però rischierebbe di rimanere fuori, vista la vastità del repertorio dell’attaccante del Sassuolo: a quel punto, i soldi «accantonati» per il «cholito», finirebbero su un mediano destinato a sostituire Fabian Ruiz.