CorSport: Ronaldo in saldo, il suo ingaggio per un anno costerebbe a De Laurentiis solo 4-5 milioni

Lo United pagherebbe l’80-85% dello stipendio, più il cartellino di Osimhen. Adl, incalzato da Mendes, riflette. Non c’è una trattativa, solo una proposta

Il Corriere dello Sport scrive del disegno di Jorge Mendes per provare a portare Ronaldo al Napoli. Una strategia che contemplerebbe il passaggio di Osimhen allo United e un’offerta di 100 milioni del club inglese al Napoli. Non esiste una trattativa, ma solo una proposta del procuratore. Su cui Adl riflette. Qualcosa che va avanti da mesi.

Perché l’affare sarebbe a prezzo di saldo.

“130 milioni per il cartellino di Victor, più il prestito di Cristiano e 19-20 milioni a copertura del suo ingaggio da 24 milioni. A DeLa, insomma, Cr7 costerebbe un anno di ingaggio da 4-5 milioni, più percentuali legate alle operazioni di marketing e merchandising. Un saldo vero. In rima: Ronaldo in saldo”.