CorSport: Navas-Psg, manca ancora l’accordo sulla buonuscita di 18 milioni

Ci vorranno altri giorni per definire l’affare. Come si divideranno i soldi il Napoli e il club parigino? Ancora non si è raggiunta l’intesa

Se l’affare Fabian sembra essere sul punto di andare in porto, per il passaggio di Keylor Navas dal Psg al Napoli ci vorrà ancora qualche giorno. Manca ancora l’accordo tra il portiere e il club parigino sulla buonuscita. Ancora non si capisce come si suddivideranno la cifra di 18 milioni Napoli e Psg.

“Navas, da contratto, ha assicurati 18 milioni complessivi fino al 2024. Non vuole rinunciare a nulla, è un professionista, per questo l’operazione non si è ancora sbloccata: come si divideranno la cifra le due società? De Laurentiis è già stato chiaro, è pronto ad offrire al portiere un biennale da 6-7 milioni complessivi, il resto dovrà coprirlo il Psg con una ricca buonuscita, ma al momento manca l’accordo”.

Il Napoli non ha fretta, aspetta che si raggiunga l’intesa tra le parti.