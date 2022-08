CorSport: la Lazio potrebbe pensare a Meret se sfuma Provedel. Spalletti lo ha deprezzato  

Il friulano ha gli stessi agenti di Acerbi e Akpa Akpro ed è in cerca di una squadra. Non può costare una tombola dopo l’ultimo anno a Napoli

La Lazio è in cerca di un portiere. È un mese che va avanti la trattativa per Provedel ma Lotito è stanco di aspettare. O si chiude entro poche ore, scrive il Corriere dello Sport, oppure il presidente biancoceleste cambierà obiettivo per la porta della Lazio. E tra gli obiettivi possibili ci sarebbe anche Alex Meret, che non costa moltissimo. Spalletti lo ha deprezzato, scrive il quotidiano sportivo. E il friulano cerca una squadra visto che non gode la fiducia del tecnico.

“Occhio a Meret, senza fiducia a Napoli e in scadenza 2023. Lo gestiscono gli stessi agenti di Acerbi e Akpa Akpro. Cerca una squadra. Non può costare una tombola. Spalletti lo ha deprezzato”.