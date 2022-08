CorSport: con l’arrivo di Kepa il rinnovo di Meret salterà

Il Napoli lavora per accaparrarsi il portiere del Chelsea, Kepa e, se l’operazione andrà in porto, scrive il Corriere dello Sport, Alex Meret non rinnoverà il suo contratto.

“Parallelamente il rinnovo di Meret fino al 2027 è congelato; e anzi nel momento in cui l’arrivo del basco sarà ufficiale – in prestito – salterà. Almeno in questi termini. Ovvero: le tre strade sono restare a scadenza; prolungare fino al 2024 e andare in prestito; la cessione”.

“Tutto da definire, invece, il destino di Meret: il rinnovo fi no al 2027 è praticamente pronto, ma l’inversione di rotta rispetto ai piani iniziali illustrati al suo manager, Pastorello, rimette in discussione l’epilogo. Alex, 25 anni e quattro stagioni da vice Ospina (di fatto), aveva chiesto continuità dopo l’uscita di David, attratto dai petrodollari dell’Al-Nassr, e il senso colto dai colloqui con il club era proprio questo: era convinto di essere considerato il titolare di partenza, e dunque di firmare, ma la storia evidentemente è cambiata. E per ora non rinnoverà: in attesa degli eventi. Richieste? Il Leicester e il Torino ci pensano. E se andasse via si punterebbe sullo svincolato Sirigu”.