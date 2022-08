CorSport: la Juve a Villar Perosa per avere delle risposte che stavolta è difficile trovare 

Anche l’Avvocato oggi sarebbe in difficoltà: Pogba ha deciso di operarsi, il mercato iniziato in modo baldanzoso oggi arranca e tra una settimana parte il campionato

Oggi è in programma la festa della Juventus a Villar Perosa, un appuntamento storico, con una partita tra Juve A e Juve B. Un appuntamento, soprattutto, che è sempre servito a rispondere alle domande pre-campionato. Domande a cui, oggi, però, scrive Roberto Perone sul Corriere dello Sport, è difficile trovare una risposta.

“Gli Agnelli dell’ultima generazione, che portino questo cognome o no, hanno compreso che Villar Perosa è il luogo delle domande. Nell’ultima esibizione pre-covid, la vigilia di Ferragosto del 2019, Madama regnava indiscussa, Ronaldo era il suo profeta e Maurizio Sarri la scommessa di una via nuova al successo, meno “juventina” e più europea. Tre anni dopo si riparte dalla prima stagione senza titoli dal 2012, dal ritorno a Max Allegri passando attraverso Sarri e l’esperimento Andrea Pirlo, dall’addio di CR7, di Dybala, di Chiellini, di de Ligt. Insomma, là, sul prato della val Chisone ci si stringe per darsi risposte che risultano difficili da trovare”.

“Un tempo c’era l’Avvocato a rispondere. Adesso gli interrogativi metterebbero in difficoltà anche lui. Paul Pogba ha deciso di non operarsi e non si sa quanto questa scelta sia buona per lui e per la Juventus; il club che aveva cominciato baldanzoso il mercato ora arranca, in più di un settore. Manca un mese al termine delle operazioni, ma tra una settimana parte il campionato più pazzo della storia”.