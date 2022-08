La Juve fissa i prezzi per la partitella Juve A-Juve B: 57,50 una tribuna, 34,50 la gradinata

I posti non sono numerati. I bambini fino a 5 anni entrano gratis se tenuti in braccio, se invece occupano un posto pagano

La Juventus ha fissato i prezzi per la partita Juve A-Juve B di giovedì 4 agosto a Villar Perosa. Prezzi per nulla popolari considerando che si tratta di una partitella in famiglia e che i posti non sono neppure numerati.

Una tribuna a bordo campo costa 57,50 euro. Un posto in Gradinata 34,50. I bambini fino a 5 anni compiuti hanno diritto all’ingresso gratuito se guardano la partita in braccio ai genitori, altrimenti pagano anche loro se occupano un posto.

I prezzi sono su Ticket.it.

