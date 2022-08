Corsport: il sodalizio tra Giuntoli e Paratici potrebbe agevolare l’affare Ndombele

Il Napoli lo vuole però non può permettersi di pagare quello stipendio sontuoso: il dialogo procede, la soluzione sembra possibile e il sospetto che si si chiuda, persino in breve, è palpabile.

Il Napoli punta a chiudere diverse occasioni di mercato nei prossimi giorni, una di queste è quella di Ndombele che Giuntoli tenta di stranare al Tottenham e, se è vero che l’ingaggio del calciatore è sopra le possibilità azzurre, l’amicizia di lunga data tra Giuntoli e Paratici potrebbe giocare un ruolo importante, scrive il Corriere dello Sport

Com’era quella storia: chi trova un amico trova un tesoro? E dev’€™essere vero se Cristiano Giuntoli e Fabio Paratici, per tener fede ad un sodalizio di una trentina d’anni, se ne stanno a chiacchierare con disinvoltura del prestito d’€™un uomo che vale tanto oro quanto pesa: Tanguy Ndombele, venticinque anni, un metro e ottanta di muscoli, è stato pagato dal Tottenham soltanto tre estati fa, la bellezza di 62 milioni ma adesso ch’è entrato nel vivo (e da un po’€™) il ciclo modellato da Antonio Conte, nella Londra degli Spurs non c’è più posto per il centrocampista francese.

Ndombele al Napoli è un’€™opzione concreta oltreché seria, è una trattativa che si è dovuto congelare per un giorno (essendoci Chelsea-Tottenham) o forse per due (visto che oggi c’è l’appuntamento al Bentegodi) ma che ripartirà, con sensazioni che sembrano più che positive. Il Napoli vuole Ndombele, Giuntoli l’ha spiegato a Paratici, e però non può permettersi di pagare quello stipendio sontuoso: il dialogo procede, la soluzione sembra possibile e il sospetto che si si chiuda, persino in breve, è palpabile.