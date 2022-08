Corsera: quei due video su Nedved girati da anonimi, come se ci fosse la volontà di colpirlo

Lui che torna a casa ubriaco e che palpeggia una donna in un trenino in un locale. Volevano colpire lui o forse la Juventus

Il Corriere della sera dedica un articolo ai due video che da domenica sera imperversano sui social e che vedono protagonista Nedved: in uno c’è lui (o uno che gli somiglia molto, fa capire il Corsera) che torna a casa a piedi in evidente stato di ubriachezza. Nell’altro c’è lui che palpeggia una ragazza mentre in tre fanno un trenino. La conclusione cui giunge il Corsera è la seguente:

La tempesta social lascia una domanda, per la bizzarra coincidenza di due video così lontani nel tempo, girati da persone che non si conoscono ma «pubblicati» in rapida successione. Come se qualcuno avesse voluto colpire il vicepresidente della Juventus o lo stesso club. Certo un pessimo regalo per l’ex Pallone d’oro, che oggi, 30 agosto, festeggia i suoi primi 50 anni. A telefonini spenti.